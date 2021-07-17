السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد الطوخى يصدر قرارات مهمة بتعيين قيادات فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

خالد الطوخي و الدكتور
خالد الطوخي و الدكتور محمد عمر حامد أبودوح

أصدر الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من القرارات الإدارية الهامة التى تستهدف تحسين الأداء داخل الجامعة لتظل فى صدارة الجامعات الخاصة فى مصر.

جاء ذلك إيمانًا بضرورة تجديد الدماء داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واستكمالًا لخطط التطوير المستمرة داخل الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد عمر حامد أبودوح قائما بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلفا للدكتور محمد حسن العزازي، رئيس الجامعة الراحل، وذلك بعد موافقة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم تعيين تعيين الدكتور وائل مصطفى توكل نائبا لرئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور شريف رفعت عبدالفتاح نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فوزية محمد أبوالفتوح نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا عبدالرحمن الجوهري عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور نهاد محمود المحجوب عميدا لكلية الطب البشرى.

وتمثل القيادات الجديدة نخبة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، ولها باع طويل داخل التعليم الجامعى، ومشهود لها بالكفاءة، وحازت العديد من التكريمات والنجاحات طوال مسيرتها العلمية.

قيادات جديدة بجامعة مصر

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