على هامش مهرجان كان.. إطلالات أنيقة للنجمات في حفل «أمفار»

عاد مهرجان “أمفار” السابع والعشرين، على هامش مهرجان “كان” السينمائي، وهو يرمز إلى مؤسسته التي تحمل نفس الاسم وهي غير ربحية تقوم بتمويل أبحاث الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، وبحضور عدد كبير من نجوم ونجمات العالم في الهواء الطلق يستمتعن بالعشاء والمزاد والعروض الموسيقية.

أقيم الحدث الرئيسي للمؤسسة غير الربحية على بعد خمسة أميال من مدينة كان في نهاية الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي، وكان موضوعه "أنا نجم سينمائي"، استضافته الممثلة شارون ستون، التي خاطبت الجمهور من أجل الانتباه إلى 40 مليون شخص يعيشون مع الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية باعتباره وباءً مستمرًا لا يزال بدون علاج نهائي.

ووفقا لموقع “crfashionbook”، تألقت شارون ستون مُستضيفة الحفل بإطلالة فستان ليلكي من دولتشي أند جابانا ينسدل الجزء السفلي فضفاضًا يُزينه الريش، و خلال تقديم عرض أزياء الحفل استبدلت الفستان بآخر أسود لامع طويل بتطريزات من ماركة ألبيرتا فيريتي، كما اعتمدت إطلالة ثالثة من تصميم طوني ورد بتنورة زرقاء مُطرزة مع بلوزة بيضاء.

أما الممثلة البلغارية، ماريا باكالوفا، فتألقت بفستان ناعم أسود مُخملي، بينما اعتمدت الممثلة الجزائرية الفرنسية لينا خضري إطلالة شانيل بفستان أبيض فضفاض طويل مع بوليرو أسود قصير، كما اختارت عارضة الأزياء و الممثلة الأمريكية ديلان بن ابنة نجم هوليوود شون بن فستان وردي فاتح ينسدل طويلاً، كما اعتمدت مؤثرة الموضة الشهيرة جيسيكا وانج إطلالة دراماتيكية بفستان من تصميم نيكولا جبران أسود.

واختُتم المزاد بعرض يضم 32 إطلالة من كبار المصممين اليوم، مع مجموعة من عارضات الأزياء الأكثر شهرة في العالم، وجمع عرض المدرج 225 ألف يورو (265.621 دولارًا) لأبحاث المؤسسة.

منذ عام 1985، جمعت أمفار أكثر من 550 مليون دولار للاستثمار في أبحاث الإيدز، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والتعليم العلاجي، وبرامج الدعوة، وتواصل المؤسسة تاريخ من جهودها الرائدة.