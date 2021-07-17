طوارئ بالتموين.. مواعيد عمل «تجارة الجملة» أول 3 أيام عيد الأضحى

أكد محمد عز المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فروع الشركة تعمل خلال أول 3 أيام عيد الأضحى، وذلك بكامل قوتها مع زيادة كميات السلع التي يتم ضخها بنحو 3 أضعاف ما يتم ضخه في الأيام العادية.

وقالت هدى محمد مدير عام الاحتياجات والتوزيع بالشركة العامة لتجارة الجملة، أنه يتم ضخ جميع اللحوم المجمدة والطازجة والخراف في فروع الشركة المنتشرة في 16 محافظة على مستوي الجمهورية .

وأضافت أن فروع الشركة تعمل خلال أيام العيد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، كما أن بعض الفروع تعمل على فترتين صباحية ومسائية حتي الساعة 11 مساء.

جاء ذلك خلال جولة خلال جولة تفقدية لوزارة التموين بمجمع لحوم الالفي بشارع الالفي بدلتا ماركت شارك فيها رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخليةوكان وزير التموين، أعلن أن الوزارة استعدت لعيد الأضحى المبارك، من توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، بتخفيضات من 20 إلى 25%، وزيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام العيد.

وكان أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز، للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأضاف كمال، في تصريحات سابقة أنه سيتم طرح كميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو دون زيادة فى الأسعار، كذلك طرح اللحوم البرازيلى المجمد بـ65 جنيها، ووجه الوزير باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.

كما سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقاً للحصص المقررة من محطات التعبئة الرئيسية واستمرار عمل مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز، كذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر، وكذلك المتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وكذلك المواد البترولية بمحطات خدمة السيارات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى.