الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول مروض أسود بالدقهلية: بقضي يومي مع الحيوانات (فيديو)

عمر خالد
عمر خالد

"أنا بقضي كل يومي مع الحيوانات" هكذا بدأ عمر خالد مدرب الكلاب والأسود حديثه لـ"الدستور" مشيرا إلى أن تربية الحيوانات تحتاج لدراسة سلوكياتها وطريقه تعاملها وكيفية التعايش معها وتوفير احتياجاها .
 

وأوضح عمر خالد أن مزرعته التي تبعد عن الكتلة السكانية لمدينة المنصورة ما يزيد عن ١٥٠٠ متر تضم عددا كبيرا من الحيوانات المختلفة أبرزها الكلاب التي يقوم بتدريبها وعدد من الطيور الجارحة كالصقور إضافة إلى أسد .

 

وأضاف مدرب الأسود أن هوايته منذ الصغر تربية الحيوانات فمنذ عامه الثامن وهو يقتنى كلبا، تطور الأمر بعد ذلك من مجرد اقتناء إلى تدريب كلبه وتطور مرة أخرى ليصبح اول مدرب لتدريب الكلاب وترويض الأسود بمحافظة الدقهلية مشيرا إلى أن لكل حيوان وضعية مختلفة عن الآخر وطريقة تعامل مختلفة.
 

وعن الصعوبات التى واجهته قال عمر خالد إن ابرز الصعوبات هي رفض أهله لفكرة تربية الحيوانات لكن مع مرور الوقت تمكن من إقناعهم ليتحول بعد ذلك رفضهم لدعم نفسي ومعنوي كان عاملا مساعدا في نجاحه.
 

وأشار إلى انه يوفر الأكل المناسب لكل الحيوانات على اختلاف طبيعتها إضافة إلى وجود طبيب بيطري مقيم بالمزرعة لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات وإعطاء التطعيمات في مواعيدها المحددة .

 

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الدقهلية مدرب أسود مزرعة كلاب المنصورة عمر خالد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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