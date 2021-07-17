وزير الصحة البريطانى يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 7ر81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ232 ألفا و906 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 30 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 35ر5 مليون حالة، والوفيات 128 ألفا و913.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كما فرضت الحكومة النرويجية على المسافرين من المملكة المتحدة، الذين لم يتلقوا جرعة لقاح أو تعافوا من فيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية، حجرًا صحيًا في فنادق مخصصة اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد أن قامت النرويج بتحديث قواعد السفر.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال)- في نسختها الأوروبية- أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم، ستعيد النرويج تصنيف المملكة المتحدة كدولة "حمراء داكنة"، مما يعني أن المسافرين الذين لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح أو تعافوا من كورونا ولا يمكنهم إثبات ذلك بشهادة الاتحاد الأوروبي أو شهادة كوفيد النرويجية سيُطلب منهم الدخول لفندق الحجر الصحي.

وتابعت الصحيفة أن أولئك الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا أو أصيبوا بكوفيد في الأشهر الستة الماضية ولديهم تصريح لقاح صالح لن يضطروا للخضوع لأي حجر صحي.