إشادات بإعادة إصدار مجلة المحاماة.. و«سعودى»: نعد بصدارة الدوريات العلمية القانونية

تلقى نقيب المحامين رجائي عطية، عدة خطابات تهنئة بشأن إعادة نقابة المحامين تحت قيادته إصدار مجلة المحاماة بعد توقفها لفترة طويلة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في خطابه: "تلقيت بوافر الشكر والامتنان إهداءكم الرقيق العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 وإنه ليسعدني أن أعبر عن شكري وتقديري لشخصكم الكريم".

فيما أشاد المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة مصر، بإعادة إصدار نقابة المحامين لمجلة المحاماة.

وشارك عبدالمحسن، بمقالة في العدد الأول لها للعام 2021 قال فيها: "حسنًا فعلت نقابة المحامين في عهد نقيبها الفقيه الأستاذ/ رجائي عطية أن أعادت إصدار مجلة المحاماة العريقة بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عامًا لتكون منارة الفكر القانوني ونافذة للتعبير عن آراء السادة المحامين ومقترحاتهم في شتى المجالات".

وأضاف رئيس نادي القضاة: «خالص تمنياتنا بأن تستعيد المجلة العريقة مكانتها بين مثيلاتها من المجلات القانونية، وأن تظل نقابة المحامين حصنًا للعدالة وللحريات وموطن لكل رجال القانون في مصر».

وكذلك قد تلقى رجائي عطية، نقيب المحامين، خطابًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردًا على إهدائه العدد الأول من مجلة المحاماة، بعد إعادة إصدارها.

وقال الوزير في خطابه: «تلقيت بمزيد من الامتنان إهدائكم القيم من مجلة المحاماة «العدد الأول»، ويسعدني أن أتقدم لكم ولفريق العمل القائمين على إعداد وتنفيذ ذلك العمل بخالص شكري وتقديري على مجهوداتكم».

وتابع: «وأمام هذا العمل لا يسعني إلا أن أعرب عن تقديري للمجهود الكبير الذي بذلتموه جميعًا للخروج بهذا الشكل، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح والتقدم».

وأوضح رجائي عطية نقيب المحامين، أن الفضل الأول في إعداد مجلة المحاماة هو للمحامي إبراهيم سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.

فيما أكد سعودي، أن الفضل في إعادة إصدار مجلة المحاماة، يرجع بعد الله سبحانه وتعالى، لرغبة وإرادة النقيب في ترسيخ مكانة العلم وعودة القيمة للبحث العلمي والكتاب القانوني وعودة المجلة كدورية علمية رصينة منتظمة وتهيئتكم كل السبل لنجاح ذلك واستمراره وانتظامه.

ولفت إلى جهد فريق العمل الذي يضم عددًا من المحامين أبرزهم الدكتور مصطفى السعدواي ومحمد راضي مسعود ومجدي المهدي ومحمد الصديق والمستشار محمود سلامة ومصطفى الهواري ورانيا إبراهيم وإسراء عثمان ومحمد رضا.

وشدد: العدد الأول للمجلة ما هو إلا مجرد خطوة لم تحقق كل طموحاتنا، وهي مجرد خطوة بسيطة نتطلع معها إلى خطوات أفضل وتطوير أعظم وأكبر ومشاركة ومعاونة من أساتذتنا وزملائنا الباحثين والفقهاء ورجال القانون والمحاماة والقضاء من أجل الوصول بمجلة المحاماة قريباً إلى صدارة الدوريات العلمية القانونية في العالم العربي.

فيما أعلن عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، أن نقيب المحامين رجائي عطية، وافق على طباعة عدد عشرين ألف نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة عام 2021، وذلك لتوزيعها على النقابات الفرعية.

وكانت نقابة المحامين قد وزعت في وقت سابق 60 ألف نسخة من المجلة على النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية.