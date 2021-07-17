السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حركة ترقيات موظفى الدولة خلال النصف الأول من 2021

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من دراسة قرارات ترقية 2429 موظفًا بالجهاز الإدارى للدولة خلال النصف الأول من العام الحالى 2021، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من قرارات الترقية كان من نصيب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعدد 935 موظفًا، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بعدد 662 موظفًا، الجهاز المركزى للتعمير بعدد 156 موظفُا، مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعدد 149 موظفًا.

ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد من شملهم قرار الترقية لشهر يونيو الماضى بلغ 936 موظفًا، منهم 935 موظفًا بجهاز التنظيم والإدارة، وموظف واحد بمعهد بحوث أمراض العيون، فيما بلغ عدد الموظفين المشمولين بقرار الترقية لشهر مايو الماضى 162 موظفًا منهم 156 موظفًا بالجهاز المركزى للتعمير و5 موظفين بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات، وموظف واحد بمعهد بحوث البترول.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أنه تمت دراسة قرار ترقية 1151 موظفًا خلال شهر أبريل الماضى، موزعين على 15 جهة فى مقدمتها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بعدد 662 موظفًا، مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعدد 149 موظفًا، والمعهد القومى للقياس والمعايرة بعدد 105 موظفين، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بعدد 46 موظفًا، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بعدد 23 موظفًا.
كما بلغ عدد الموظفين بقرار الترقية الصادر خلال شهر فبراير الماضى 61 موظفًا موزعين على 5 جهات، هى صندوق تطوير العشوائيات بعدد 28 موظفًا، معهد التخطيط القومى موظف واحد، الهيئة العامة للأرصاد الجوية موظف واحد ومديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية موظف واحد، وأخرى 30 موظفًا، فى حين انتهى الجهاز من دراسة ترقية 119 موظفًا فى 5 جهات خلال شهر يناير الماضى هم: جامعة الأزهر 85 موظفًا، معهد بحوث البترول بعدد 19 موظفًا، الهيئة الوطنية للإعلام 8 موظفين، مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحيرة 6 موظفين ومعهد التخطيط القومى موظف واحد.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ ترقيات موظفين قرار

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