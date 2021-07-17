قناة «اقرأ» تنقل مناسك الحج بـ 3 لغات على الهواء مباشرة

تبدأ قناة اقرأ غدا بلغاتها العربية والإنجليزية والفرنسية، تغطيتها الاستثنائية لموسم الحج بسبب استمرار جائحة كورونا، حيث أوفدت القناة بعثتها الإعلامية وكوادرها الفنية إلى المشاعر المقدسة بمنى ومزدلفة وعرفة، لتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها حكومة المملكة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتراعي القناة خلال تغطيتها التي تبدأ في الفترة من ٨ إلى ١٢ ذي الحجة تنوع البرامج والتقارير المباشرة من خلال شبكة مراسلين لنقل آداء الحجيج للمناسك لحظة بلحظة بعدد ساعات يصل إلى ٤٠ ساعة من البث المباشر.

جدير بالذكر أن القناة أنتجت مئات الفواصل التثقيفية والأفلام الوثائقية عن الحج وتاريخه، بالإضافة إلى انطلاق مجموعة من البرامج من استوديوهات القناة بمدينة جدة لتغطية مباشرة وموسعة تمتاز بتنوع محتواها الثقافي والاجتماعي والصحي.

وقد واكبت "اقرأ" التحضيرات والإجراءات الاحترازية والاهتمامات البالغة من حكومة المملكة السعودية لضمان أمن وسلامة الحجاج والتوصيات البالغة الدقة على كافة القطاعات الحكومية.

وتأتي تغطية "اقرأ" لهذ الحج الاستثنائي بشكل مميز، حيث أوفدت مراسلين ميدانيين إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وأنتجت مئات الفواصل التثقيفية والأفلام الوثائقية عن الحج وتاريخه، بالإضافة الى انطلاق مجموعة من البرامج من استديوهاتها بجدة لتغطية مباشرة وموسعة مع تنوع الضيوف والمشاركين، وتنقل التغطية بترجمة فورية من العربية إلى اللغة الإنجليزية.

وتتنوع تغطية "اقرأ" عن الحج بمحتوى ثقافي اجتماعي صحي تخاطب من خلاله الحاج وغير الحاج في أوقات مناسبة على شاشاتها وعلى مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت الشعار الذي أطلقه مركز التواصل الحكومي "بسلام آمنين".

جدير بالذكر أن قناة "اقرأ" عرضت الأيام الماضية حلقات مسلسل "إمام الدعاة"، والذى يجسد سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.

المسلسل بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سميرة عبدالعزيز، ويروي قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال عدة مراحل مهمة في حياته منذ نشأته في قرية "دقادوس" وتعلمه في كتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وعلاقته بأهل القرية ثم مراحل شبابه وكهولته وكفاحه في تفسير القرآن وتعليمه.

كما يعرج المسلسل على الفترة التي قضاها "الشعراوي" أستاذًا في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والتي شكلت منعطفًا هامًا في حياته.

المسلسل يعرض ضمن خطة القناة لعرض الأعمال الدرامية الهادفة، كما تقوم بترجمة هذه المسلسلات لعرضها على قنواتها الدولية، ليستفيد منها غير الناطقين باللغة العربية.