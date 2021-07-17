السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تشارك في بطولة العالم للألعاب الإلكترونية بإسبانيا

د اشرف صبحي
د اشرف صبحي

اطمأن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حالة أعضاء الفريق المصرى المشارك ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية "لعبة فالورنت" المقامة حاليا فى إسبانيا، وتمنى لهم التوفيق والفوز والتمثيل الذى يليق بمصر.

وتبدأ اليوم بطولة العالم فى لعبة "فالورنت" باسبانيا ويمثل مصر فيها فريق "أنوبيس" بقيادة مؤسس الفريق يوسف محسن، حيث يتقابل الفريق اليوم مع فرق الدول التالية بيرو وبلجيكا وأمريكا وتركيا وكوريا الجنوبية.

وقال شريف عبدالباقى، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أصدر تعليماته بتيسير مشاركة الفرق المصرية التى لديها سجل من المشاركات المصرية والإقليمية والدولية فى مثل هذه المحافل الدولية، خاصة الفرق واللاعبين الذين لديهم سجل منظم مع الاتحاد واللوائح المنظمة له.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية خالص الأمنيات الطيبة للفريق بتمثيل قوى يستكمل معه مسيرة التفوق، خاصة وأن الفريق يساهم ويدعم جهود الاتحاد فى تنظيم ونشر الرياضات الإلكترونية.

مصر تشارك في بطولة العالم للالعاب الالكترونية باسبانيا
مصر تشارك في بطولة العالم للالعاب الالكترونية باسبانيا
وزير الشباب والرياضة الفريق المصري بطولة العالم للالعاب الالكترونية مصر اسبانيا

رئيس التحرير

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