الحزن يسود «الشناوية» بمركز ناصر.. تبرعت لوالدها بفص الكبد لكنه توفي بعد العملية بأسبوعين

لم يمهله القدر

شيُع أهالي منطقة الشناوية بمركز ناصر شمال ببني سويف، جثمان مدير عام بالمعاش، توفي بعد أسبوعين من إجراءه عملية جراحية لزرع جزء من الكبد تبرعت به ابنته له، استغرقت 12 ساعة بمستشفى المنصورة الجامعي.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي المتوفى وأهالي منطقة الشناوية وبخاصة لما شهد له الجميع من مكارم الأخلاق، إضافة إلى أن قصة تبرع الابنة بجزء من كبدها نالت تفاعل واستحسان أهالي محافظة بني سويف.

وشهدت محافظة بنى سويف، نهاية الشهر الماضي تبرع فتاة بجزء من كبدها لوالدها، خلال عملية جراحية استغرقت 12 ساعة داخل مستشفى المنصورة الجامعي، حيث دخلت الفتاة في تنافس مع أشقائها للتبرع لوالدهم

وقال أحمد الهلباوي نجل عمومة الأب فى وقت سابق إن ما شاهدناه من تضحية الأبناء لوالدهم هو ناتج لما زرعه ذلك الأب الذي يشهد له الجميع بحُسن أخلاقه وبشاشة وجهه ومحبته للجميع، زرع الأب فحصد في أبنائه.

مؤكدا" أن والد الفتاة كان يعمل وكيل أول وزارة بضرائب المبيعات، ثم أحيل للمعاش وصار يعاني من مشاكل صحية في الكبد وفي النهاية طلب الأطباء منه عملية زرع كبد، وفور معرفة أبنائه الخمس تصارعوا جميعًا وكل منهم طلب التبرع حتى استقر بهم الأمر في النهاية على إجراء قرعة فيما بينهم، واستقرت القرعة على ابنته زمزم، التي أبدت سعادتها لتبرعها بجزء من جسدها لوالدها".

12 ساعة كاملة هي مدة العملية الجراحية التي أجراها نادي الهلباوي وابنته زمزم داخل قسم العمليات بمستشفى المنصورة الجامعي بمحافظة الدقهلية، سبقتها تحاليل وفحوصات استمرت عدة أيام، قبل أن يخرجا من غرفة العمليات ويخضعا للملاحظة بالرعاية المركزة داخل المستشفى،.