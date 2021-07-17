السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتسببين فى وفاة شقيق رامى صبرى

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس 5 متهمين فى واقعة وفاة شقيق الفنان رامى صبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باحتجاز مواطنين دون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وأعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية، بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شاب تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه مصحة خاصة- غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر.

- تفاصيل التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين. 

وأوضحت أن الشاب غافل أفراد الآمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه المصحة، لرفضه العلاج، وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج. 

- المصحة تعمل دون ترخيص

كما كشفت التحريات الأولية عن أن المصحة التي تم إيداع شقيق المطرب رامي صبري بها تعمل دون ترخيص، وجارٍ فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسئوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

وقال والد الشاب المتوفي، كريم صبري، إن نجله ظهرت عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه وإنقاذ جسده من السموم،  فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم رفض بقاءه في المصحة فقفز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز بها، ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتواصل التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة. 

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