تأجيل دعوى تعويض إعلامي عراقي بـ 5 ملايين جنيه في قضية «رانيا يوسف»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل اليوم السبت، تأجيل دعوى مطالبة تعويض بـ 5 مليون جنيه للإعلامي العراقى نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف لشهر أغسطس المقبل إداريًا.

تفاصيل اتهام رانيا يوسف بالسب والقذف

أقام وكيل الإعلامى العراقى نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 مليون جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدرة 5 مليون جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقة على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وصرح الإعلامى نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وآخرى أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

وصرح المستشار هيثم عباس أن موكله الإعلامى العراقى نزار الفارس تعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أى شخص يعد قذف معاقب عليه قانونا وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامى يتابعه ملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لاسيما أن الذي وصفته هى فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

وفي سياق منفصل وقال المستشار اسماعيل بركة المحامي، إن القانون المصري سمح للأجانب وغير المصرين رفع الدعاوى القضائية ضد من يحملون الجنسية المصرية، ويكون نظر الدعوى أمام المحاكم المختلفة، وقالت المــادة ٢٨ مــن قــانون المرافعــات "تخــتص محــاكم الجمهوريــة بنظــر الدعاوى التى ترفع على المصـرى ولـو لـم يكـن لـه مـوطن أو محـل إقامـة فـى الجمهوريـة".