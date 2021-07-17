أطقم الطوارئ تكافح لإخماد حرائق غابات هائلة شرق روسيا

يحرز رجال الإطفاء تقدما، في جهودهم لإخماد حرائق غابات هائلة تندلع شرق روسيا، حيث كانت منطقة "ياكوتيا" في سيبيريا الأكثر تضررا.

وذكر مسؤولون اليوم السبت أن قوات الطوارئ منعت الحرائق من الانتشار أكثر في منطقة "ياكوتيا"، في جمهورية "ساخا".

وأضاف المسؤولون أنهم قلصوا عدد الحرائق إلى 38 حريقا، على الرغم من احتراق حوالي 725 ألف هكتار من الغابات.

وتم الإعلان عن حالة طوارئ في منطقة "ياكوتيا" على الرغم من أن السلطات هناك ذكرت أن المناطق السكنية ليست في خطر.

وقال هيئة حماية الغابات إن الحرائق تستمر في الاشتعال في مناطق أخرى في روسيا أيضا. وتم إخماد أكثر من 300 حريق الليلة الماضية، في منطقة مساحتها أكثر من 850 ألف هكتار.

وأضافت الهيئة أنه تم نشر أكثر من خمسة آلاف رجل إطفاء و47 طائرة لإطفاء الحرائق.

استمرت حرائق الغابات الشديدة في شرق روسيا في الانتشار بسرعة، وبدأت جهود مكافحة الحرائق في منطقة ياقوتيا بسيبيريا اليوم الأربعاء على مساحة تزيد على 600 ألف هكتار، وفقا للوكالة الاتحادية للغابات.

وتشمل المنطقة المتضررة منتزه لينا بيلارز الطبيعي، موطن صخور لينا الشهيرة. وأعلنت السلطات في ياقوتيا حالة الطوارئ، رغم عدم وجود مناطق مأهولة بالسكان معرضة للخطر حاليا، وفقا للسلطات.

وغالبا ما تترك السلطات حرائق الغابات مشتعلة في المناطق البرية النائية في روسيا.

وتعاني العديد من المناطق الروسية الأخرى حاليا من حرائق الغابات.

وتم نشر أكثر من 6000 شخص وحوالي 50 طائرة لإخماد أكثر من 300 حريق عبر مساحة إجمالية تبلغ حوالي 800 ألف هكتار، بحسب الوكالة.

وأعلن أوليغ فورونوف، نائب مدير الدائرة الرئيسية للمركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية، الاحد الماضي، أنه تم في روسيا حاليا تسجيل أكثر من 550 حريق غابات.

وقال: "حتى اليوم تم إدخال النظام الخاص لإطفاء الحرائق في 37 منطقة روسية بأكملها، وفي 19 منطقة جزئيا. وحتى هذه اللحظة سجل في روسيا أكثر من 550 حريق غابات. ووفقا لنتائج المراقبة من الفضاء تم تحديد أكثر من 1600 نقطة حرارية".