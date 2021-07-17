إخماد حريق محدود بمطابع مبنى هيئة المساحة بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريق محدود نشب بهيئة المساحة بالهرم بعد حدوث ماس كهربائي بإحدى ماكينات الطباعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق بمبنى هيئة المساحة بالهرم، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق وفحص ملابسات الواقعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة ب 4 سيارات إطفاء من نقطة الحماية المنية المجاورة للمبنى موقع الحريق، واشارت التحريات والفحص ان الحريق نشب في مبنى المطبعة الخاص بهيئة المساحة والتهم ماكينة طباعة بعد حدوث ماس كهربائي بتوصيلاتها الكهربائية.

وأسفر الحريق عن احتراق الماكينة وكمية من الأوراق كانت بمحيط الحريق ولم يسفر عن اية اصابات أو خسائر أخرى.

وأشارت مصادر أمنية إلى عدم امتداد الحريق الى مبنى مدرسة أم الابطال الثانوية المجاورة لمبنى هيئة المساحة حيث ان الحريق كان محدود للغاية ونجحت سيارة إطفاء واحدة من بين 4 سيارات في السيطرة عليه وإخماده.

تم إجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كيفية تجنب الحرائق خلال فصل الصيف؟

احرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بصفة متستمرة، وتجنب تحميل المقابس أكثر من طاقتها من خلال توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد.

لا تترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في وضع التشغيل لمدة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ثم اشتعالها.

لا تضع أسطوانات الغاز تحت أشعة الشمس ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار، وتجنب وضع أنابيب الغاز في أماكن مرتفعة الحرارة وتركها مفتوحة عرضة للحرارة.

لا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات وتجنب مرورها فوق او بالقرب من مصادر الحرارة او تحت السجاد.

افصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق.

ويمكن تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها، وابعد الأجهزة عن أى مصدر حرارة مباشر، وافصل الأجهزة عن الكهرباء عند الخروج من المنزل.

استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.