السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش (صور)

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لأعمال تطوير طريق المطار وتطوير المباني وطلاء الواجهات حول معابد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر.

وجاء ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء أعمال طريق الكباش.

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بسرعة الانتهاء من الأعمال والحفاظ على الشكل الحضاري للمعبد والمباني المتواجدة حوله.

شارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر خلال  جولته كلاً من: العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، والمهندس هانى طايع مدير منطقة تعمير الأقصر بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الأسكان، والمهندس اسعد مصطفي مدير  المشروعات.

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
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