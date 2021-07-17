السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 273 مشروع في قطاع الشباب والرياضة بالبحيرة بتكلفة 232.5 مليون جنيه

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مصر شهدت خلال السبع سنوات الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية، مسيرة طويلة من الإنجازات والمشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه.

وقال محافظ البحيرة، إن تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس السيسي، 4421 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 78 مليار جنية.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد ٧ سنوات من الإنجازات بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢١.

أوضح خلاله أنه تم تنفيذ ٢٧٣ مشروع بتكلفة إجمالية ٢٣٢.٥ مليون جنية، حيث تم الانتهاء من ١٥٨ مشروع بتكلفة ٨٠ مليون جنيه، وجاري العمل بـ ١١٥ مشروع بتكلفة إجمالية ١٥٢.٥ مليون جنيه، لخدمة ١.٧ مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة.

عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة تنسيق البحيرة حركة المرور طريق

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