السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تستهدف 10 آلاف شاب وأسرهم

«صندوق مكافحة الإدمان» يطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطي المخدرات   

مبادرة صندوق الإدمان
مبادرة صندوق الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق  .


 
تستمر المبادرة على مدار شهري يوليو وأغسطس وتستهدف  شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط  وكفر الشيخ"، وتستهدف توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم أسبوعيا، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب .



وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن  المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 "وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، واللامبالاة، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة 


 ولاقت المبادرة قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات " كما قام المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطي المخدرات.

 

يأتي ذلك فى إطار المبادرات المتعددة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، للحد من الظاهرة وتوعية كافة المواطنين والفئات بالمخاطر المختلفة. 

خدمات مخدرات اجراءات التضامن ساخن تعاطى وزيرة التضامن

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