بعد تصدرها «الترند».. سميرة سعيد خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة وانفصلت بسبب الفن

بأزياء وأجواء كلاسيكية تعود لخمسينيات القرن الماضي، تصدرت الفنانة سميرة سعيد تريند جوجل، وذلك بعد طرحها أغنية «مون شيري» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وحققت ما يزيد عن ٢ مليون مشاهدة.

وترصد«الدستور» أبرز المعلومات عن سميرة سعيد.

فنّانة مغربية.

بدأت الغناء في عمر مبكر، وقدمت أغاني من بلدها المغرب.

درست سميرة سعيد اللغة الفرنسية في جامعة الرباط في المغرب، وقد كانت لها عدة مشاركات منذ عمر التسع سنوات، من أول أعمالها كانت “شكونا لأحبابنا” ومسلسل “مجالس الفن والأدب”.

تخرجت من البرنامج المغربي "مواهب" حيث اكتشفها حينها الملحن عبدالنبي الجيراري.

أصدرت أول اسطواناتها في بلدها المغرب وحملت عنوان “لقاء” عام 1970.

انتقلت بعدها لمصر عام 1977م لتقوم ببعض الأغاني مع محمد سلطان من ضمنها "الحب اللي أنا عيشاه".

شاركت الفنان محمد الموجي ببعض أعمالها أيضاً من أبرز الأغاني التي اشتهرت بها سميرة سعيد حتى اليوم " قال جاني بعديومين" و"مش حتنازل عنك".

حصدت الفنانة سميرة سعيد عدة جوائز من بينها جائزة الموسيقى العالمية ميوزك بوكس عن ألبوم "يوم ورا يوم " التي أدتها مع المطرب الجزائري الشاب مامي.

من أبرز أغنياتها أيضاً (قويني بيك، إحكي يا شهرزاد، مازال)، شاركت في لجنة التحكيم ببرنامج المواهب (صوت الحياة) عام 2012 بجانب الملحن حلمي بكر والمطرب هاني شاكر.

لها تجربة وحيدة في مجال التمثيل من خلال فيلم (سأكتب اسمك على الرمال) عام 1979.

استمر زواج سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا عدة سنوات، قبل انفصالهما وارتباطها برجل الأعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد شادي وانفصلا.

قالت عن طلاقها من الموسيقار هاني مهنا إن سبب طلاقهما هو أن "كليهما يعملان في نفس المجال"، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحا.