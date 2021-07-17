أمينة خليل ومنة شلبى بديلات حلا شيحة فى «بحبك» أمام تامر حسنى

حرص عدد كبير من متابعي ومحبي النجم تامر حسني على مساندته في الأزمة الأخيرة التي افتعلتها الفنانة حلا شيحة ومهاجمتها لتامر حسني بعد طرحه كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وحلا شيحة والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية.

واختار جمهور تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيلم "البدلة" وتم اختيار مجموعة من المشاهد الرومانسية من الفيلم بين تامر حسني والفنانة أمينة خليل، وإعادة عمل مونتاج مرة أخرى لأغنية "بحبك" التي طرحت من فيلم "مش أنا"، وظهرت المشاهد كلها رومانسية بين تامر حسني وأمينة خليل وهو ما أعجب الجمهور وكان العنوان السائد في الصفحات الداعمة لتامر حسني "كده أحسن" في إشارة إلى تواجد أمينة خليل في الكليب وحقق الكليب مشاهدات عالية.

فيما اختار عدد آخر من الجمهور فيلم "نور عيني" واختيار مجموعة من المشاهد بين الفنان تامر حسني والنجمة منة شلبي لعمل كليب رومانسي على أغنية "بحبك" الأخيرة والتي أصبحت تريند عبر موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية.

أغنية "بحبك" قدمت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية الذى ينافس به في الصيف وعيد الأضحى، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد محسن، والملحن محمد سراج، والموزع الموسيقي توما.

والأغنية التي كانت من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما، قد لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي النجمين وهو ما جعلها تتصدر تريند المشاهدات في أول أيام طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خاصة بعدما أصدر الثنائي بيانات مختلفة تظهر تضاربًا كبيرًا حول اتفاقهما على الأغنية.

الفيلم الجديد الذي أحدث أزمة بين تامر حسني وحلا شيحة "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبدالعظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن.