قوات تيجراي تفرج عن ألف أسير إثيوبي

أفرجت القوات في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا عن نحو ألف جندي أسير خلال القتال الأخير في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لمواجهة على أرض متنازع عليها في غرب المنطقة وفقا لوكالة "رويترز".

وقال دبرسيون جبر ميكائيل زعيم جبهة تحرير تيجراي لـ"رويترز" عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية في وقت متأخر من يوم الجمعة: إنهم أطلقوا سراح ألف جندي من رتب منخفضة.

وقال "أكثر من 5000 (جندي) ما زالوا معنا وسنبقي الضباط الكبار الذين سيواجهون المحاكمة".

وقال: إن الجنود اقتيدوا إلى حدود تيجراي الجنوبية مع منطقة أمهرة أمس الجمعة، لكنه لم يذكر من الذي استقبلهم أو كيف تم التفاوض على الإفراج.

ولم يتسن لرويترز تأكيد روايته بشكل مستقل.

وقال متحدث عسكري إنه لم يتسن على الفور للتعليق اليوم السبت ، وقال المتحدث باسم إدارة منطقة أمهرة الإقليمية إنه ليس لديه معلومات بشأن الإفراج.

ولم يرد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد وفريق عمل حكومي بشأن تيجراي على المكالمات التي تطلب التعليق.

وندلع القتال في تيجراي في نوفمبر عندما اتهمت الحكومة جبهة تحرير تيجراي بمهاجمة القواعد العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما نفاه الحزب الحاكم في اثيوبيا، وأعلنت الحكومة الفيدرالية النصر بعد ثلاثة أسابيع عندما سيطرت على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استمرت في القتال.

في منعطف دراماتيكي، استعادت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على ميكيلي ومعظم تيجراي في نهاية يونيو، بعد أن سحبت الحكومة جنودها وأعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد.

ومع ذلك، تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمواصلة القتال حتى تستعيد السيطرة على الأراضي المتنازع عليها في جنوب وغرب تيجراي التي سيطرت عليها أثناء القتال من قبل حلفاء الحكومة من أمهرة.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم في القتال، نزح حوالي 2 مليون شخص ويعتمد أكثر من 5 ملايين على المساعدات الغذائية الطارئة.

وقالت الأمم المتحدة إن المساعدات التي تمس الحاجة إليها يتم حظرها عند نقاط التفتيش بينما تتنقل القوافل عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.