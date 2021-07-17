السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم دمياط :لا شكاوى من امتحان الكيمياء

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط

أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ كافة لجان سير امتحانات الثانوية العامة بدمياط، استقبلت اليوم السبت، طلاب المجموعة العلمية لآداء امتحان مادة الكيمياء، مشيرا ان أوراق الأسئلة والبابل شيت تم وصولها لمقار اللجان وسط أجواء أمنية مشددة.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن أعمال الإمتحانات مستمرة غدًا الأحد للشعبة الأدبية في مادة الفلسفة والمنطق وفقا للجداول المعلنة، يعقبها إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستأنف أعمال الإمتحانات السبت ٢٤ يوليو القادم .

وأشار "عثمان" أن غرفة العمليات بديوان المحافظة وديوان المديرية تتابع سير العملية الامتحانية وتؤكد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب وجميع العاملين القائمين على الامتحانات.

وبدأ منذ قليل، امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترافية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. 

ويؤدي 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة امتحان "الكيمياء" اليوم، على أن يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالبًا وطالبة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقًا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليست لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحي للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.

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