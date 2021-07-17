محافظ أسوان يهنئ «الرئيس» بالذكرى الـ 69 لثورة يوليو وعيد الأضحى

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة يوليو المجيدة ، وأيضًا حلول عيد الأضحى المبارك، مقدماً بأسم أبناء محافظة أسوان وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية للرئيس السيسى.

وأكمل اللواء أشرف عطية، بأننا نبتهل لله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من كرمه وبالتوفيق والسداد للقيادة السياسية فيما تبذله من جهد وطنى مخلص لإعلاء شأن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ودفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق لوطننا المفدى مصر، لافتًا إلى أن التاريخ سيسجل لربان وقائد السفينة الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة العمران والنماء في كافة قطاعات العمل العام.

كما أرسل محافظ أسوان برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

فيما تقدم اللواء أشرف عطية بخالص التهانى القلبية لأهالي محافظة أسوان، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وأيضًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعياً المولى العلي القدير بأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.