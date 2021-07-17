الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز للحاج أن يحلق لنفسه أو لغيره بعد انتهاء مناسك الحج؟

حكم حلق المعتمر لنفسه
حكم حلق المعتمر لنفسه

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى مِنًى أن يقوم كلٌّ منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما مِمَّن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير، بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص؛ من مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين والمُقَصِّرِين» مختصر بتصرف من رواية الحديث في "الصحيحين" عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

هل يجوز للحاج أن يحلق لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه يقول: هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج؟ لأننا لو لم نقل بجواز ذلك، وألزمنا أمثال هؤلاء العُمَّار والحجَّاج أن يعتمدوا على الحلال -أي غير المُحرِم- في الحلق والتقصير لجعلنا الحاج والمعتمر لا ينفك عن الاحتياج لغيره في أداء العبادة له، وهذا مما لا مثيل له في العبادات؛ فإن المُصَلِّيَ لا يحتاج لغيره لتأدية الصلاة، وكذلك الصائم والمزكِّي.

txt

قناة «اقرأ» تنقل مناسك الحج بـ 3 لغات على الهواء مباشرة

txt

صبري غياتي يكتب: قراءة في مناسك الحج التلبية والوجود الجديد

txt

مناسك الحج هذا العام تقتصر على مقيمين أخذوا كامل طعومهم ضد «كورونا»

txt

صحيفة سعودية: تسخير المملكة إمكانات تسهيل أداء مناسك الحج أولوية عظمى

وأشار إلى أن نُقُولُ العلماء خاليةٌ من إلزام قيام الحلال بهذه الشعيرة، ولو كان هذا شرطًا لنَصُّوا على ذلك، ولا نَصَّ؛ فدلَّ ذلك على عدم لزومه، بل المطلوب هو حصوله بالنفس أو بالغير، والغير إما حلال أو مُحرِم، وسواء أَقُلنا إن الحلق والتقصير نُسُكٌ أم استباحةُ محظورٍ -على قولي الشافعية- فإن الحكم سواء، وهو أنه يجوز للمُحرِم أن يحلق لنفسه أو لغيره من المحرمين عند هذا الحد من مناسكه ومناسكهم، وكلُّ ذلك مبني على كون الحلق أو التقصير صار في هذا الموضع من المناسك جائزًا بعد أن كان محظورًا، فهو يُقدِم على عمل مباحٍ كما لو حلق لحلال، وقد قال الحافظ النووي في "روضة الطالبين": [للمُحرِم حلق شعر الحلال].

وقال: لعل مَن يَتَوهَّم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاج بذلك لأنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائمًا إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينًا، ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلَّلَ بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعًا منه بعد الإحرام -إن كان تحلُّلَ العمرة أو التحلُّلَ الأكبر في الحج-، أو معظم الأشياء -إن كان التحلل الأصغر في الحج. 
 

2014_10_5_20_28_40_631
2014_10_5_20_28_40_631
هيئة كبار العلماء قيام المعتمر هل يجوز للمعتمر والحاج أن يحلق لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك أداء مناسك فريضة الحج هل يجوز للحاج أن يحلق لنفسه

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

مستثمرو العاشر: مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البرلمان قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية