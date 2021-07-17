السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Fast and Furious 9» الأعلى إيرادات منذ بداية كورونا

Fast and Furious
Fast and Furious 9

حقق فيلم «Fast and Furious 9» إيرادات هي الأعلى بين الأعمال الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري منذ طرحه بدور العرض المصرية بداية من 19 مايو الماضي وحتى اليوم، وهو الأعلى بين كل الأعمال الأجنبية أيضا منذ عودة السينمات منذ جائحة كورونا.

وحتى صباح اليوم حقق فيلم «Fast and Furious 9» إيرادات قدرت بـ17 مليون جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية تتناسب مع الإيرادات العالمية المرتفعة التي حققها الفيلم في كل دور العالم التي تعرض الفيلم.

وبدأت الشركة الموزعة للفيلم العرض في مصر في أكثر من 40 دارًا للعرض، وبالرغم من مرور ما يقرب من شهرين من العرض في مصر إلا أنه ما زال متواجدا في عدد كبير من القاعات ودور العرض.

وجاء عرض الفيلم بعد أشهر طويلة من انتظار العالم طرح الوافد الجديد من سلسلة الغاضب والسريع الشهيرة من خلال فيلم Fast and Furious 9، الذي يقدم بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان العالمي فين ديزل، حيث يعد الفيلم من الأعمال الضخمة خلال الفترة الحالية، ويقدم فين ديزل الفيلم بمشاركة كل من تشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين، والفيلم من تأليف دانيال كيسي، ومن إخراج جاستين لين.

وقامت الشركة المنتجة بتقديم العمل الجديد Fast & Furious 9 في قصة جديدة تعتبر استكمالا للأجزاء الثمانية السابقة للفيلم، ففي الجزء الجديد تقرر «سايفر» تلقي المساعدة من جاكوب، شقيق دوم الأصغر، من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه، وسط أجواء من الإثارة والأكشن والتشويق التي يشهدها الفيلم.

وخلال الأيام الماضية وبعد عيد الفطر المبارك، طرحت السينمات أكثر من 30 فيلمًا أجنبيًا في مصر إلا أن فيلم Fast & Furious 9 كان الأكثر صمودا بين كل الأفلام الأخرى.

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