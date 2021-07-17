أمريكا تحول 600 مليون دولار للأردن لدعم اقتصادها

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستحول 600 مليون دولار أمريكي إلى الخزانة الأردنية، كجزء من منحة نقدية إلى المملكة الواقعة في الشرق الأوسط.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة ، في بيان بالبريد الالكتروني اليوم السبت، إن تلك الدفعة الأولى من منحة بقيمة 845 مليون دولار، تقع ضمن برنامج مساعدات اقتصادية أمريكي لعام 2021 وستدعم المنحة مشروعات تنموية في قطاعات، تتراوح من المياه إلى الطاقة، بينما ستساعد في تقليص العجز في الميزانية.

ومن المتوقع أن يحصل الأردن على حوالي 65ر1 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة، في صورة مساعدات إجمالية اقتصادية وعسكرية هذا العام.

وفي سياق آخر.. بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، أمس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد تطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته سوف يستقبلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين يوم 19 يوليو الجاري.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن الزيارة سوف تسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية التي تعد شريكا أمنيا رئيسيا وحليفا للولايات المتحدة.

وأضافت أن الزيارة ستكون كذلك فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والتركيز على دور الأردن البارز في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأوضحت المتحدثة أن الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع العاهل الأردني لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون ذات أهمية حيوية من أجل مستقبل مشرق في الأردن.