السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وفاة «صديق» الهيب هوب بيز ماركي عن 57 عاما

بيز ماركي
بيز ماركي

توفي بيز ماركي الملقب "صديق" الهيب هوب والمعروف خصوصا بأغنيته "جاست إيه فريند"، الجمعة عن 57 عاما، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكتبت الناطقة باسمه جيني إيزومي في بيان "ترك بيز إرثا فنيا سيحتفي به إلى الأبد أقرانه في القطاع ومعجبوه المحبوبون الذين نجح في التأثير في حياتهم من خلال الموسيقى لأكثر من 35 عاما".

وأشارت إلى أن بيز ماركي توفي وزوجته إلى جانبه، من دون كشف أي معلومات عن سبب الوفاة.

واشتهر المغني، واسمه الحقيقي مارسيل ثيو هول، بموهبته في محاكاة أصوات الآلات الموسيقية بحنجرته (بيت بوكس)، وبكلمات أغنياته المفعمة بالسخرية من الذات. وهو بدأ حياته المهنية في منتصف ثمانينات القرن العشرين.

وقد شكّلت أغنيته "جاست إيه فريند" نقطة انطلاق المغني المعروف أيضا بـ"مهرج الهيب هوب" إلى الشهرة سنة 1989. كما حقق نجاحا كبيرا مع أغنيته "فيبرز" عن سيرته الذاتية، والتي ذكّر فيها بطموحاته في سن المراهقة، وقدّم سنوب دوغ نسخته الخاصة منها عام 1997.

كذلك شارك بيز ماركي في فيلم "من إن بلاك 2" من بطولة ويل سميث، بدور كائن فضائي.

ةفيلم رجال في ملابس السوداء الجزء الثاني (من إن بلاك 2 Men in Black II)‏ ويختصر بـ MiB2 ، هي فيلم سينمائي أمريكي من نوع الإثارة والخيال العلمي والكوميديا ، أنتجت من قبل شركة كولومبيا بيكشرز سنة 2002م، وكانا بطلا الفيلم كل من ويل سميث وتومي لي جونز ، وهما يقومان بالبحث عن خطر الوحوش المقززة بالسيطرة على الأراضي الأمريكية وخاصة في نيويورك.

في الآونة الأخيرة، تميز بيز ماركي بموهبته كمنسق أسطوانات. وهو شارك في برامج موسيقية مع كثير من نجوم الراب الجدد مثل كورداي.

كذلك كان لبيز ماركي إطلالات كثيرة على الشاشة الكبيرة، قدّم في كثير منها نظرة فكاهية عن نفسه، كما وضع صوته على إحدى شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة "سبونج بوب".

صديق الهيب هوب بيز ماركي

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