السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على مواعيد عمل المصرية للاتصالات والبريد بعد تعديل إجازة عيد الأضحى

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن إجازة عيد الأضحي المبارك تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 19 يوليو وحتى السبت 24 يوليو لمدة 6 أيام على أن يتم العودة الأحد 25 يوليو لجميع العاملين بالشركة سواء في الديوان العام أو المحافظات.

وأضافت الشركة في منشور حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مراكز الأعطال والورديات ستعمل خلال إجازة العيد بالتنسيق مع كل إدارة بحسب كل نائب، مشيرة إلى أن مراكز خدمة العملاء والكول سنتر والخدمات ستعمل في الإجازة وفق قرارات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في نفس السياق تقدم هيئة البريد المصري خدماتها للجمهور على مدار اليوم السبت وغدا الأحد على أن تبدأ إجازة عيد الأضحي المبارك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو وتستمر لمدة 6 أيام على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الجاري.

وارتفعت عدد مكاتب البريد إلى ٤٠٤٤ مكتب بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنحو  ٣٩٨٦مكتب عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠ بمعدل نمو سنوي 1.46.% في حين بلغ  متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد  نحو 25.293  ألف مواطن بنهاية الربع الاول "يناير - مارس ٢٠٢١" مقارنة بنحو 25.194 ألف مواطن عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠ وبمعدل نمو سنوي 0.39.%

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد  نحو 5 مليون مستفيد بنهاية الربع الاول " يناير - مارس ٢٠٢١" مقارنة بنحو 5.39 مليون مستفيد بنهاية عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠ في حين بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغت نحو 3.64 مليار جنيه بنهاية الربع الاول "يناير - مارس ٢٠٢١" مقارنة بنحو 7.25 مليار جنيه عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠ ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24.5 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 220 مليار جنيه.

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات البريد المصري اجازة عيد الأضحى المبارك الاثنين 19 يوليو إجازة العاملين

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