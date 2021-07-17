رئيس جامعة كفر الشيخ والمحافظ يهنئان السيسي بعيد الأضحى المبارك

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، ئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.

وبعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ومحافظ كفرالشيخ، وقيادات الدولة، ورؤساء الجامعات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية للوصول بمصر إلى بر الأمان.

وجدد رئيس الجامعة العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مقدما التهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وجميع منسوبي الجامعة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في نص برقيته للرئيس: “يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم لفخامتكم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، سائلين الله تعالي أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية ،سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير”.

كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة كفر الشيخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.