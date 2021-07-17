«الزاهد» تبحث عن سيناريو مسلسل جديد وتبدأ التصوير خلال شهرين

تفاضل الفنانة الشابة هنا الزاهد بين مجموعة من السيناريوهات المعروضة علهيا خلال الفترة الماضية لاختيار سيناريو مسلسلها الجديد في ثاني بطولاتها المطلقة بعد أن قدمت مسلسل “حلوة الدنيا سكر” خلال العام الماضي".

وتستعد هنا لتقديم عمل ضمن أعمال الموسم الشتوي على غرار مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" العام الماضي، وحتى الآن لم تستقر على العمل الجديد حيث قررت التأجيل حتى الشهر القادم وانتهاء عرضها المسرحي الجديد الذي ستدخله مع زوجها ويعرض بين السعودية ومصر.

وتدخل هنا تصوير العمل بمجرد اختيار السيناريو وفريق العمل وانتهاء التحضير والمعاينات حيث ترغب الشركة المنتجة في عرض العمل خلال نوفمبر أو ديسمبر القادم ضمن الموسم البيني الذي اكتسب شهرة كبيرة وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية حيث حددت الشركة المنتجة التصوير بشكل مبدئي خلال شهرين.

واعتذرت هنا عن عرض سينمائي مؤخرا لانشغالها بارتباطاتها ورغبتها في تقديم البطولة المطلقة في التليفزيون مرة أخرى.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكانت آخر أعمال الفنانة الشابة هنا الزاهد المشاركة في مسلسل "النمر" خلال الموسم الرمضاني الماضي من بطولة النجم محمد إمام، والنجمة هنا الزاهد، بالإضافة للنجمة الكبيرة نرمين الفقي، ويضم باقة من النجوم الآخرين أبرزهم النجم محمد رياض، وكذلك بيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، بالإضافة إلى محمد مهران، وأحمد حلاوة.

وكانت أول أعمالها التي قدمت فيها بطولة مطلقة مسلسل “حلوة الدنيا سكر” العام الماضي والذي قدمته بمشاركة كلا من أحمد حاتم ومحمد الكيلاني ومحمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي وعدد كبير من النجوم.

"حلوة الدنيا سكر" دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.