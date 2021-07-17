هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن؟.. سيد طنطاوي يُجيب

قال الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، إن الأضحية تصح بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر.

هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن؟

وأما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن، فقال طنطاوي رحمه الله، كان للفقهاء آراء في ذلك، حيث قال الحنفية: تصح الأضحية بـ"الجمَّاء" التي لا قرون لها خلقةً، و"العظماء" وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.

وبينما يرى المالكية، بأنها تصح بـ"الجماء" وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.

وتابع الشيخ طنطاوي، وأما الشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ"الجماء" وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.

وأضاف، وأما الحنابلة قالوا: ولا تصح بـ"العضباء" وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه فتصح فيها مع الكراهة.

حكم الأضحية بخروف بدون قرن

وأكد في رده على سؤال ورد إليه حول صحة الأضحية بالخروف الذي ليس له قرن، أنه مما يتقدم يتبين أن التي خلقت بغير قرن تصح في الأضحية، وأما التي كسرت قرونها فإنها تصح بها أيضًا ما لم ينقص ذلك لحمها، كما تصح بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة وهي الأنثى، بشرط ألَّا يقل السن عن سنة كاملة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

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