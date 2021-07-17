اليوم.. تشغيل مطار بورسعيد بعد تطويره لتنشيط الرحلات السياحية

يشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، افتتاح مطار بورسعيد السياحي الدولي، وذلك عقب تطويره وإدارته من قبل أحد شركات السياحة.

وكشف محافظ بورسعيد عن تفاصيل و إجراءات بدء تشغيل مطار بورسعيد، بالتعاون مع شركات «تى شوري تورز» السياحية، في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد.

وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومدن (مرسى علم وشرم الشيخ وطابا) وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح فى مصاف المدن السياحية، وتماشيا مع التطور في القطاع السياحي مؤخرا.

وشدد على أن إعادة تشغيل المطار خطوة هامة تحقق مطالب وتطلعات أبناء بورسعيد.

وأوضح المحافظ، أن تشغيل المطار سيحقق مصدر وعائد اقتصادي كبير، وسيشهد اقبالا كبيرا نظرا للتعاون مع الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد.

ووجه الشكر لوزير الطيران ووزير السياحة على جهودهم في دعم خطة بورسعيد لتطوير القطاع السياحي وتنشيط رحلات السياحة الداخلية.

ووجه المحافظ بعمل جدول الخريطة السياحية في بورسعيد، مهنئا الشركات السياحية وأصحاب الفنادق لعودة الرواج السياحي ببورسعيد من خلال بدء تشغيل المطار.

ومن جانبه، قال جورج بوليس رئيس مجلس إدارة شركة «تى شوري تورز»، إنه يحرص على تطوير آلية العمل للرحلات من مطار بورسعيد إلى المطارات الداخلية والخارجية ببرنامج سياحي كما أنه سيتم تنظيم رحلات إلى أوربا الشرقية بدون «فيزا»، تأشيرات دخول.

وأضاف أنه تم تنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية وبصدد تنظيم رحلات عمرة بالطيران يوميا بعد أن تعلن السعودية فتح أبوابها للرحلات وبتعليمات من وزارة السياحة.

كما سيتم تنظيم رحلات «أوفر داى» وهى برنامج سياحة اليوم الواحد للوافدين الأجانب من شرم الشيخ والغردقة وغيرها واتاحة الفرصة لهم لقضاء يوم بالطيران فى بورسعيد وتنظيم برنامج سياحى لهم مشيرا إلى أنه يمكن تطبيقه من أول الأسبوع القادم.

وأشار إلى تنظيم رحلات مميزة إلى طابا ومرسى علم لأول مرة من بورسعيد لتنشيط السياحة بالمحافظة وأوضح أنه تم عرض أسعار مميزة للطيران من بورسعيد إلى القاهرة والعكس ونفذت تذاكر طيران هذا العرض فور الإعلان عنها.

وأعلن «جورج»، حرصه على تنشيط شركات السياحة ببورسعيد وسيقدم لهم عروض بأسعار طيران ورحلات مميزة للعمل على دعم شركات السياحة وتنشيطها من مطار بورسعيد بنسبة تصل الى 10% وأضاف أنه لا مجال للاحتكارات، مشيرا إلى أن الشركة تشغل 1200 طيارة سنويا طبقا لإحصائيات الطيران العام الماضي موضحا أن تجهيز طائرة أسرع من تجهيز اتوبيس.