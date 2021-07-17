رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات المستشفى الجامعي استعدادا للافتتاح التجريبي

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية للمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، استعداداََ للافتتاح التجريبي.

رافقه في الجولة، الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد القائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، والدكتور أحمد مختار مدير وحدة الباكس والتشخيص بالأشعة عن بعد.

وتفقد رئيس الجامعة المبنى العلاجي، بالإضافة إلى المباني الخدمية مثل محطة المولدات، ومحطة المياه ومحطة الغازات الطبية.

وأكد أن المستشفى الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للجامعة، لما تقدمه من خدمة مجتمعية صحية للمرضى وذويهم، كما تعد أيضاً إضافة للمنظومة الصحية بشكل عام، حيث تم إنشاؤها على مساحة 26 ألف و500 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 286 سرير لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي سعد، القائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المبنى العلاجي يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بجميع الطوابق المخصصة للعيادات الخارجية، أما الطابقين الثالث والرابع علوي تم تخصيصهم لغرف العمليات والإقامة المرضي.

وأكد أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال التشطيبات بشكل نهائي بالمبنى التعليمي الذي يسع 500 طالب، لافتاً إلى أنه قريباً سيتم فرش الأثاثات والأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.

وبدوره، قال الدكتور مصطفي هريدي، مدير المستشفى الجامعي الجديد، إن المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة المواكبة للتحول الرقمي، والتى تتميز بقدرتها على معرفة الأمراض الحديثة في جميع التخصصات.

وتابع أن المستشفى تضم ٤٥ عناية مركزة و٣٧ محضن للأطفال و٣٢ وحدة غسيل كلوي، وأيضا وحدة إنعاش قلبي ورئوي، إلى جانب ٨ غرف عمليات طوارئ، و٤ غرف عمليات جراحة مناظير، بالإضافة إلى غرفتين مناظير باطنة وقاعة جيم رياضي.