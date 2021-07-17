السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

سوق الجمال في برقاش

سوق برقاش
سوق برقاش

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

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