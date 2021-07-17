السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

المدبح

المدبح
المدبح

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

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