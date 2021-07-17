السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

«البنتاجون»: إجلاء 18 ألف متعاون أفغانى

البنتاجون
البنتاجون

تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة القادمة عملية إجلاء لنحو 18 ألفًا من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية أثناء تواجدها طيلة الأعوام العشرين الماضية على الأراضي الأفغانية.

وقالت مصادر في البنتاجون إن إجلاءهم سيتم الانتهاء منه قبل حلول 31 أغسطس المقبل تزامنا مع خروج آخر جندي أمريكي من الأراضي الأفغانية. 

ولم توضح مصادر البنتاجون- وفقا لمنصة "ديفنس نيوز"- موعد البدء في عملية ترحيل المتعاونين إلى خارج أفغانستان حرصًا على حياتهم من "هجمات انتقامية" من المتشددين المحليين ممن يعتبرونهم "أعوان للغزاة"، بينما كانوا في حقيقة الأمر قناة تواصل- لا سيما المترجمون منهم- بين القوات الأمريكية والمؤسسات والقبائل الأفغانية التي لا تتحدث سوى لغة "الباشتو" المحلية. 

وحسب المصادر الأمريكية سيقوم البنتاجون كذلك بإنهاء كافة إجراءات حصول المرحلين الأفغان على تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية دونما الحاجة إلى تجميعهم في قواعد عسكرية أمريكية خارج أفغانستان لاستضافتهم حتى الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية لهم. 

واشنطن البنتاجون أفغانستان القوات الأمريكية

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