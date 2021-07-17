اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 56 رحلة طيران سياحي

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من اليوم السبت، عدد 56 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الدولية المختلفة على مدارالأسبوع، ضمن جدول وصول الرحلات اليومية للمدينة السياحية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية من قبل رجال الحجر الصحي.

وأكد مصدر خاص بمطار مرسي علم الدولي لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يستقبل المطار بدايةً من اليوم عدد 56 رحلة طيران دولي سياحي من عدة مطارات مختلفة، بينها رحلات من دول من التشيك وبولندا، والمجر وبيلاروسيا، وغيرها من الرحلات السياحية الدولية.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، الأسبوع الماضي، 24 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية من قبل رجال الحجر الصحي.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالأحمر، إن المديرية انتهت من أعمال تلقيح العاملين بكافة فنادق البحرالأحمر والذين تجاوز عددهم 41 الفًا، بجانب تلقيح العاملين بمطاري مرسي علم والغردقة، بالإضافة للانتهاء من تلقيح العاملين بميناء الغردقة وميناء سفاجا.

وأضاف مرعي لـ"الدستور"، أن أعمال التلقيح تمت بكافة القطاعات التي حددتها الوزارة من الموانئ والمطارات والعاملين بالقطاع السياحي عن طريق فرق طبية مدربة ومجهزة لتلقيح تلك الفئات من أصحاب الأعمال بتلك الجهات.