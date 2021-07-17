السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القومي للحوكمة يعقد جلسة توعية حول «الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية»

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة توعية حول "الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية" بهدف رفع الوعي بممارسات إدارة المخلفات الإلكترونية وآثارها على الصحة والبيئة، والتعريف بطرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والسامة الموجودة بالنفايات الإلكترونية.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط  أن الندوة تأتي في ضوء الإجراءات القانونية والاشتراطات البيئية والصحية الخاصة بتداول وإدارة المخلفات الخطرة، بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن احتراق المخلفات.

وأشارت شريف إلى أن الجلسة تضمنت استعراض تجربة الدولة المصرية في مجال إعادة التدوير، حيث أطلقت مصر أول تطبيق لجمع المخلفات الإلكترونية E-Tadweer، وهي تعتبر  أول منصة رقمية وطنية تدعم سلاسل التوريد لصناعة إعادة التدوير، وكذلك تقليل الأثر البيئي للتلوث بالنفايات الإلكترونية على البيئة، مشيرة إلى أنه من خلال المنصة يمكن لأي شخص تحميل صورة من النفايات الإلكترونية التي يمكن جمعها.

وقدم جلسة توعية "الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية" المهندسة هدى شقرة،  مدير الصناعة والعلاقات الخارجية "مبادرة بناة مصر الرقمية" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترأس الجلسة الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى؛ ومدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وناقشت الجلسة التى نظمها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات منها علاقة المخلفات الالكترونية بالتنمية المستدامة، ومدى ارتباطهم بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة لتعزيز القيمة المضافة من المخلفات بكافة أنواعها وتحويلها إلى منافع والحد من أثارها على الصحة العامة والبيئة، وطرق تدوير المخلفات الإلكترونية الآمنة.

التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة شريفة شريف جلسة المخلفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 17-7-2021

رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 17 يوليو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري