التحقيق مع متهم بمحاولة جلب 1380 قرص ترامادول للبلاد

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع راكب متهم بمحاولة تهريب 1380 قرص ترامادول مخدر عبرمطار القاهرة الدولين، عن طريق جلب كمية المخدرات داخل حقائبه أثناء عودته من الصومال على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية عندما تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من إديس أبابا إشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الصومال، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبفحص حقائب الراكب وتمريرها علي جهاز فحص الاشعة عثر بداخلها علي علبة بها 138 شريطا بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 1380 من أقراص الترامادول المخدرة، قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 105 لسنة 2021 وإحالته للنيابة للتحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.