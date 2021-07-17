مصرع عامل سقط من أعلى «ونش» ووفاة آخر غرقًا في ترعة بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى رافعة «ونش» بدائرة مركز طما شمال سوهاج، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، كما غرق عامل آخر عقب سقوطه داخل ترعة بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغًا بسقوط شخص من أعلى رافعة «ونش» بدائرة مركز طما، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مصرع «حنا. ب. ع»، 30 سنه عامل، إثر سقوطه من أعلى ونش يعمل عليه، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بغرق شخص بترعة الفؤادية بناحية في قرية بنى حميل، وانتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة غرق «أسامة الجمل»، 46 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، واُنتشلت الجثة، ونُقلت لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده «الجمل. ا. ا»، 75 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء سير نجله على حافة الترعة اختل توازنه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.