ممن يتشكل مجلس إدارة صندوق رعاية المريض النفسي؟ القانون يجيب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق أهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسي الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

ونص القانون على إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.

ويتشكل صندوق الصحة النفسية من الآتي:

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

- أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس.

- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يرشحه اتحاد الجمعيات الأهلية.

- أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية يختاره وزير الصحة.

- المراقب المالى بوزارة الصحة.

- ممثل قانوني في مجلس الإدارة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.