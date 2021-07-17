السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ممن يتشكل مجلس إدارة صندوق رعاية المريض النفسي؟ القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق أهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسي الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

ونص القانون على إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.

ويتشكل صندوق الصحة النفسية من الآتي:

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

- أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس.

- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يرشحه اتحاد الجمعيات الأهلية.

- أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية يختاره وزير الصحة.

- المراقب المالى بوزارة الصحة.

- ممثل قانوني في مجلس الإدارة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.

وزارة الصحة مجلس النواب الرئيس السيسي المرضى النفسيين المجتمع الدولي امتحان القانون الجديد وزارة الصحة والسكان المجلس القومى قانون رعاية المريض النفسي صندوق الصحة النفسية رعاية المريض النفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 17-7-2021

رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 17 يوليو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري