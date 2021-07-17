السبت 17 يوليو 2021
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مصر

«الري» ترفع درجة الاستعداد لتوفير وتوزيع المياه لزراعات الأرز

توفير المياه للأراضى
توفير المياه للأراضى الزراعية

بدأت وزارة الموارد المائية والرى، فى رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة ومحصول الأرز، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى حل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى بكافة المحافظات. 

توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية 

كما يتم متابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى مواجهة كافة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية بالمحافظات. 

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة موقف توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى تكليف جميع المهندسين ومديرى العموم لمتابعة الترع الرئيسية والرياحات المختلفة، ورفع درجة الاستعداد بهندسات الرى، والتأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية بمختلف الإدارات المركزية والعامة للموارد المائية والري.
 
متابعة تطهير الترع والمصارف بشكل دوري

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جميع قطاعات وأجهزة الوزارة المختلفة لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية، وضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى المحافظات خلال هذة الفترة من الإجازات. 

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على امرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طوارىء خلال فترة الإجازة، خاصة أنها تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية. 

 يأتى ذلك فى إطار إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، بداية من اليوم السبت، وذلك بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين. 
 

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