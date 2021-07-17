السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 38079 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت الهند 38079 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و64908 إصابات.

كما سجلت الهند 560 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 413123 حالة وفاة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

جديدة فيروس كورونا الهند فيروس كورونا المستجد كورونا اصاب كورونا المستجد اصابة فيروس كورونا ا بفيروس كورونا المستجد فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 17-7-2021

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

بدء توافد طلاب «علمي» الثانوية العامة على اللجان لامتحان «الكيمياء»

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري