روسيا تبدأ العمل على تصنيع نسخ جديدة لمقاتلة سو-57

تبدأ شركة الطائرات الموحدة الروسية في العمل على تصنيع نسخ جديدة من مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أعلن ذلك رئيس الشركة، يوري سليوسار، في أعقاب لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال:" يتوقع أن نبدأ في تصميم بضع نسخ جديدة من مقاتلة "سو – 57" التي ستشكل أساسا لكل الطائرات الحربية المستقبلية".

وكان رئيس الشركة قد أعرب في وقت سابق عن أمله بأن تصبح مقاتلة "سو-57" أساسا لأسرة الطائرات الحربية، شأنها شأن طائرات "سوخوي" التي صممت على أساس مقاتلة "سو -27" السوفيتية. وهي "سو- 30" و"سو- 34" و"سو – 35" ومقاتلة "سوخوي" البحرية. ولكل طائرة مهام خاصة بها.

يذكر أن معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء يتوقع أن يكشف يوم 20 يوليو عن طائرة حربية جديدة صممتها شركة "سوخوي" وهي مقاتلة خفيفة وحيدة المحرك من الجيل الخامس.

جدير بالذكر أن صناعة الطائرات الحربية السوفيتية انتقلت في سبعينات القرن الماضي إلى إنتاج الطائرة الحربية ثنائية المحركات بعد تخليها عن إنتاج المقاتلات وحيدة المحرك على الرغم من أن مقاتلة "ميغ – 21" وحيدة المحرك تمتعت وقتها بشعبية فائقة لدى الطيارين في الاتحاد السوفيتي وخارجه.

وبرر المهندسون السوفيت قرارهم بحرصهم على أمان الطيارين الذين يمكن أن يبقوا على قيد الحياة في حال تعطل محرك واحد.

وعاد المهندسون الآن إلى فكرة تصميم مقاتلة وحيدة المحرك تقوم على أساس تكنولوجي جديد مبدئيا.

و علي صعيد آخر ، صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن الأمانة الفنية للمنظمة تحافظ على الغموض في قضية التسميم المزعوم للمدوّن الروسي أليكسي نافالني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا طلبت توضيحات من الأمانة الفنية بشأن بعض النقاط الغريبة في تقريرها حول قضية نافالني، لكن الأمانة الفنية لم ترد على الطلب.

و تابع أن مندوبة ألمانيا فسرت الأمور الغريبة في التقرير بوقوع "خطأ فني" وقالت إنها ستوجه استفسارا بهذا الشأن إلى الأمانة الفنية للمنظمة، لكن الأمانة "ما زالت تلتزم الصمت".