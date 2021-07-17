تسجيل حالتى إصابة جديدتين محليتى العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصيني

تسجيل حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى بكوفيد-19 ، في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا”في الوقت نفسه، تم تسجيل 28 حالة وافدة جديدة، منها 11 حالة في يوننان وخمس حالات في هونان، وأربع حالات في فوجيان وثلاث حالات في شانغهاي وحالتان في كل من تشجيانغ وشنشي وحالة واحدة في قوانجدونج.

ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الجمعة في البر الرئيسي.

وتم تسجيل ما إجماليه 6952 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الجمعة، بينها 6483 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و469 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 92213 حالة حتى يوم الجمعة، بينها 538 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 12 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 87039 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

ولم يكن هناك أي حالة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة.

وتم تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. وكان هناك ما إجماليه 444 حالة بدون أعراض، منها 439 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الجمعة.

وحتى نهاية يوم الجمعة، تم تسجيل 11956 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 212 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و55 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و15378 حالة إصابة مؤكدة بينها 763 حالة وفاة في تايوان.

وخرج ما إجماليه 11677 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و53 في ماكاو و12131 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.