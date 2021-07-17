رئيس السنغال يهدد بغلق الحدود حال استمرار ارتفاع إصابات كورونا

هدد الرئيس السنغالي ماكي سال بإغلاق الحدود وإعادة فرض حالة الطوارئ بعدما سجلت البلاد مستوى قياسيا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وسجلت وزارة الصحة 738 حالة إصابة جديدة بالفيروس في عدد أكبر من الرقمين القياسيين السابقين المسجلين يومي الأربعاء والأحد وكانا 733 و529 على الترتيب.

وقال "سال"، في كلمة بثها التلفزيون: "أود أن أقول صراحة إنه إذا واصلت الأرقام الزيادة سأتخذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك العودة إلى حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو منع التحركات".

وسجلت السنغال 49008 حالات إصابة بالفيروس و1209 وفيات في المجمل منذ ظهور الوباء.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.