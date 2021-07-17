السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحالة الصحية لرئيس البرازيل «تتحسن»

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو

تحسّنت حال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي أدخِل المستشفى منذ الأربعاء في ساو باولو بسبب انسداد معوي، لكنّ موعد خروجه ما زال غير محدّد، على ما أعلنت المؤسّسة الطبية التي يُعالج فيها.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار البيان الذي نشره مستشفى "فيلا نوفا ستار" إلى أنّ الحالة الصحّية للرئيس البالغ من العمر 66 عاماً "تستمرّ في التطوّر بشكل مُرضٍ".


وأضاف: "خضع المريض لفحص بالأشعّة في منطقة البطن ظهر اليوم"، مؤكداً أنّ الرئيس "أظهر تحسّناً".


وتابع البيان: "تفاعل الرئيس بشكل جيّد لناحية معاودة تناول الطعام. وسيستمرّ في تلقّي الرعاية"، من دون أن يحدّد موعداً لخروجه.


وقال الجرّاح أنطونيو ماسيدو، رئيس الفريق الطبّي المسؤول عن حالة بولسونارو، لصحيفة "أو جلوبو"، إنّ الرئيس يتحسّن "بشكل جيّد جدّاً" ويمكنه أن يخرج "قريباً، في غضون أيّام".


كان الزعيم اليميني المتطرف يشكو علنا منذ الأسبوع الماضي من معاناته من الحازوقة عقب جراحة زرع أسنان خضع لها في 3 يوليو.


ونُقل بولسونارو في البداية إلى مستشفى عسكري في العاصمة برازيليا، لكنّه أرسِل بعد ذلك في طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية إلى ساو باولو حيث أدخل مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص.


وقال أطباء إنه خضع هناك لاختبارات سريرية ومخبرية وصور، وسيبقى حاليا في المستشفى.


وخضع بولسونارو لفحوص في برازيليا على يد ماسيدو الذي أجرى عملية جراحية للرئيس مرات عدة منذ طعنه في بطنه عام 2018 أثناء حملته الانتخابية.


أصيب بولسونارو بكوفيد-19 العام الماضي، لكن أعراضه كانت خفيفة ولم يكن في حاجة إلى علاج في المستشفى.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

مستشفى صحي صحية بولسونارو خروج المستشفى لمس روج لمستشفى الصحية موعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

المراكز الأمريكية: موجات الحر فى البلاد تؤدى لزيادة الإصابة بالأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري