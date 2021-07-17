روسيا: منظمة حظر الكيميائى تحافظ على الغموض فى قضية نافالنى

صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن الأمانة الفنية للمنظمة تحافظ على الغموض في قضية التسميم المزعوم للمدوّن الروسي أليكسي نافالني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا طلبت توضيحات من الأمانة الفنية بشأن بعض النقاط الغريبة في تقريرها حول قضية نافالني، لكن الأمانة الفنية لم ترد على الطلب.

و تابع أن مندوبة ألمانيا فسرت الأمور الغريبة في التقرير بوقوع "خطأ فني" وقالت إنها ستوجه استفسارا بهذا الشأن إلى الأمانة الفنية للمنظمة، لكن الأمانة "ما زالت تلتزم الصمت".

وأضاف أن هذا الأمر لا يثير دهشة الجانب الروسي لكنه مقلق، لأن "هذه القصة الغامضة حول تسميم نافالني المزعوم استغلتها مجموعة من الدول في شن حملة جديدة معادية لروسيا".

وعلى صعيد آخر ، شددت روسيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على عدم جواز تقديم المنظمات الطبية و الإنسانية أي دعم أو مساعدة للإرهابيين، ولو بصورة غير مباشرة.

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين خلال الجلسة، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك بأهمية إرسال المساعدات الإنسانية دون أي انقطاع إلى مناطق النزاعات.

وأضاف كوزمين: "ومع ذلك فإن المهمة المعلنة المتمثلة في تهيئة الظروف لعمل المنظمات الإنسانية والكوادر الطبية بحد ذاتها لا يجوز استغلالها وجعلها مسوغا لعدم التزام الدول بتعهداتها في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "لا يجوز أن تقدم المنظمات الطبية والإنسانية المساعدة للإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر بما يقوض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب"، لافتًا إلى أن ما يثير القلق أكثر، هو الوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وأعوانهم.