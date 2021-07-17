السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى جو بايدن يستقبل الكاظمى فى الـ26 من يوليو

جو بايدن
جو بايدن

أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في الـ26 من يوليو الجاري.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، في يونيو الماضي أكد الكاظمي وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

 

وأكد مجلس الوزراء حينها أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة والبحث في التفاصيل اللوجستية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.

 

ومؤخرا، أكد الكاظمي أن بلاده طلبت من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.

 

وقال: "طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.. لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

 

وأضاف: "نتواصل مع إدارة الرئيس بايدن، وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي، ونرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها".

 

وقال:" الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقيق، وأن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابا على المنطقة كما سيخدم استقرار العراق".

 

 وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لا تضع شروطًا سياسية ولا اقتصادية من أجل توفير اللقاحات لسائر الدول.


وأضاف بايدن - خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبيك" - أن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من نصف مليار لقاح آمن وفعال لأكثر من 100 دولة تحتاج إليها حول العالم.


وشدد بايدن، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم في هذا الشأن، على أن واشنطن تتبرع باللقاحات ولا تبيعها، ولا تربط بين أي أوضاع سياسية أو اقتصادية في الدول وبين توفير اللقاحات لشعوبها، مؤكدًا على أن الهدف الوحيد لبلاده هو إنقاذ الأرواح.


وناقش الرئيس الأمريكي مع قادة دول "إيبيك" أهمية الاستثمار في إقامة نظام عالمي أفضل للتأمين الصحي و الاستعداد تحسبًا لأية جائحة في المستقبل.

الرئيس الأمريكي يول الرئيس الامريكي بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الامريكي جو بايدن يستقبل جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

المراكز الأمريكية: موجات الحر فى البلاد تؤدى لزيادة الإصابة بالأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري