إسبانيا تشهد ديناميكية بإصابات كورونا وكتالونيا الأسوأ

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية أن معدل العدوى بفيروس كورونا على مدى أسبوعين في البلاد، ارتفع إلى 537 حالة لكل مئة ألف من السكان.

وأظهرت البيانات أن منطقة كتالونيا، المركز السياحي في البلاد، هي الأكثر تضررا مع ارتفاع معدل العدوى في 14 يوما إلى 1160 حالة لكل مئة ألف من السكان.

وكانت السلطات الإسبانية قد تنفست الصعداء في أوائل يونيو عندما انخفض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

لكن بحلول منتصف يوليو، فرضت مناطق مثل كتالونيا حظر التجول وقيودا أخرى في الوقت الذي حشدت فيه البلاد قواها للسيطرة على الوباء.

ويلقي علماء الأوبئة باللائمة على الاندفاع لاستئناف السياحة الدولية والتقارب الاجتماعي بين الشباب الذي لم يتلق التطعيم، بينما تصادفت نهاية العام الدراسي مع ظهور "دلتا" المهيمنة حاليا وإعادة فتح الملاهي الليلية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تأكدت إصابة أربعة ملايين و100222 شخصا، بينما توفي 81096 منذ بدء الجائحة.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.