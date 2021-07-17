السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فيسبوك» يرفض انتقادات بايدن بشأن التضليل حول كورونا

بايدن
بايدن

رفض موقع فيسبوك الانتقادات التي وجّهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأنّها "تقتل أشخاصا" من خلال سماحها بتداول معلومات مضلّلة حول فيروس كوفيد-19.


وأكّد الموقع أنّ جهوده بإظهار الحقائق هي في الواقع "تُنقذ الأرواح"، قائلاً في بيان ردّاً على الرئيس الأمريكي جو  بايدن إنّ "الاتّهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتّت تركيزنا".


وقال الموقع إنّ "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 و اللقاحات، أي أكثر من أيّ مكان آخر على الإنترنت"، مضيفاً: "لقد استخدم أكثر من 3,3 ملايين أميركي أداتنا لمعرفة مكان و سبل الحصول على التطعيم".


 وفي وقت تؤدّي متحوّرة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدّد البيت الأبيض القلِق من تعثّر حملة التطعيم لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إيّاها بأن تعمل بشكل أكبر على مكافحة المعلومات المضلّلة.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو فيروس "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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